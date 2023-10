Le immagini del corteo pro-Palestina a Times Square, a New York, di venerdì 13 ottobre. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone, intonando slogan in favore del popolo palestinese. Nello stesso luogo c’è stata anche una contro-protesta, da cui sono derivati scontri e due arresti secondo la WABC-TV di New York. L’evento è stato organizzato da un’associazione palestinese di New York chiamata Within Our Lifetime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata