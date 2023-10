Le comunità islamiche del capoluogo piemontese chiedono il cessate il fuoco a Gaza

Corteo a Torino per chiedere il cessate il fuoco a Gaza dopo l’attacco terroristico di Hamas su Israele. La manifestazione partita alle 15 da piazza Crispi si dirige a Porta Palazzo per arrivare in piazza Vittorio Veneto.

