Le immagini sono state fornite dall'esercito israeliano

Domenica le forze armate israeliane hanno diffuso il filmato di un attacco al confine libanese: il gruppo Hezbollah ha sparato un missile anticarro verso una postazione dell’esercito israeliano e Israele ha risposto con l’artiglieria, hanno dichiarato le Forze di Difesa Israeliane. Le immagini sono state fornite dall’esercito israeliano e diffuse da Associated Press, che ha dichiarato di non poter verificare in modo indipendente data e luogo del video.

