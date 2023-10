Lo scrittore: "È un male che non abbiamo mai conosciuto prima"

“Da 40 anni a questa parte scrivo di questo conflitto, ci penso, è una situazione personale. La mia famiglia ha pagato un prezzo altissimo, la vita di mio figlio Uris è stata sacrificata 17 anni fa. Ci sono momenti in cui si comprende che il male non è sempre uguale alle altre forme di male. Questo è un male unico, estremo. È un male che non abbiamo mai conosciuto prima. L’obiettività in questo caso, perdonatemi, è una copertura del nostro “Paradiso”. Questo è diverso dagli altri massacri, è un pericolo esistenziale.” Così lo scrittore israeliano David Grossman, ospite della prima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove, in merito al conflitto tra Israele e Hamas. La puntata integrale è disponibile in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata