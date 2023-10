“Buonasera a tutti, siamo sempre noi!“: sono le prime parole di Fabio Fazio all’ingresso in studio per la prima puntata della nuova stagione di ‘Che Tempo che Fa’, il suo storico programma che dopo vent’anni in Rai ha trovato la sua nuova casa sul canale Nove del gruppo Warner Bros. Discovery. Standing ovation del pubblico in studio per il conduttore genovese. La puntata intera è disponibile in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata