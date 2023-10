Lo scrittore: "Se hai un vicino di questo genere, credo tu abbia il diritto di mettere a punto una punizione"

“Non è possibile paragonare i 56 anni di occupazione con questo massacro brutale, perché il massacro ha uno scopo: quello di colpire coloro che sono totalmente inermi, donne e bimbi. C’è qualcosa dentro a questa brutalità così diretta. Se hai un vicino di questo genere, credo che tu abbia il diritto di mettere a punto una certa punizione o cercare di arrestare questo tipo di reati. C’è un punto in cui si deve capire che c’è una differenza tra vendetta, punizione e una certa mancanza di logicità. Credo che si debba essere molto molto cauti a tracciare una linea di demarcazione tra punizione e reazione che Israele dovrebbe avere giustamente per difendersi.” Così lo scrittore israeliano David Grossman, ospite della prima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove, in merito al conflitto tra Israele e Hamas. La puntata integrale è disponibile in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata