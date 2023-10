Il presidente Usa: "Non possiamo tacere, saremmo complici"

Il presidente americano Joe Biden è tornato a parlare pubblicamente della situazione in Medio Oriente dove continua senza sosta il sanguinario scontro tra Hamas e Israele. In un discorso a Washington, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che “le famiglie palestinesi, e la stragrande maggioranza di loro, non ha nulla a che fare con Hamas”. “Vengono usati come scudi umani”, ha tuonato Biden sottolinando che “non si può tacere”. “Il silenzio è complicità”, ha concluso Biden invitando gli americani a stare uniti.

