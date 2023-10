Da quasi due giorni si attende l'inizio dell'offensiva via terra di Israele

I residenti nella Striscia di Gaza si sono incolonnati domenica davanti a un rubinetto alla ricerca di un po’ d’acqua potabile. I palestinesi nell’enclave costiera assediata lottano per la sopravvivenza: con la centrale elettrica spenta e i rifornimenti tagliati, i civili sono sempre più in difficoltà. Da quasi due giorni si attende l’inizio dell’offensiva via terra di Israele, che ha intimato ai civili nel nord di evacuare l’area. Tanti sono arrivati nella zona sud ma non hanno cibo, acqua e un posto dove dormire.

