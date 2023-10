Allerta anche in diverse città al confine con la Striscia

Le sirene di allarme per i lancio di razzi da Gaza stanno risuonando nella parte centrale di Israele, compresa Tel Aviv. Allerta anche in diverse città al confine con la Striscia dopo centinaia di migliaia di palestinesi sono in fuga verso sud. Lo Stato ebraico ha concesso due corridoi umanitari sicuri per l’evacuazione dei civili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata