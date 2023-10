Lo riporta la testata Politico, citando fonti al corrente della conversazione tra il segretario di Stato Usa e un piccolo gruppo di parlamentari

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, la scorsa settimana ha avvertito un piccolo gruppo di parlamentari che il suo dipartimento sta seguendo la possibilità che l’Azerbaigian possa invadere l’Armenia nelle prossime settimane.

Lo riporta la testata Politico, citando due fonti al corrente della conversazione. In una telefonata del 3 ottobre i parlamentari hanno fatto pressione su Blinken in merito a possibili misure contro il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, in risposta all’invasione della regione del Nagorno-Karabakh da parte del suo Paese a settembre, riporta Politico, aggiungendo che Blinken ha risposto che il dipartimento di Stato Usa sta valutando dei modi in cui l’Azerbaigian possa risponderne e che non intende rinnovare una deroga di lunga data che consente agli Stati Uniti di fornire assistenza militare a Baku. Blinken – prosegue Politico – aggiunto che vede la possibilità che l’Azerbaigian invada l’Armenia meridionale nelle prossime settimane, tuttavia ha espresso fiducia nei colloqui diplomatici in corso tra Armenia e Azerbaigian. Secondo la testata, fra i deputati con cui Blinken ha parlato c’erano Nancy Pelosi e Anna Eshoo della California e Frank Pallone del New Jersey.

