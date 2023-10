Il ministro degli Esteri è atterrato nella mattina di venerdì

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva in Israele. L’aereo su cui viaggiava è atterrato a Tel Aviv. Previsto anche un incontro con il suo omologo israeliano Eli Cohen. In seguito il vicepremier si sposterà in Cisgiordania. Nel frattempo prosegue la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas, scoppiata il 7 ottobre scorso. L’esercito, in previsione di una nuova e pesante offensiva, ha ordinato l’evacuazione del Nord di Gaza, parlando a una popolazione di oltre 1,1 milioni di palestinesi. Hamas ha replicato affermando che si tratterebbe solo di “propaganda”.

