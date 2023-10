Il ministro degli Esteri dopo l'incontro con l'omologo Cohen

“Ho ribadito al ministro israeliano degli esteri Cohen la solidarietà e la vicinanza del governo italiano e di tutta l’Italia alle vittime di questa tragedia e ho detto che faremo di tutto per liberare ostaggi nelle mani di Hamas“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo l’incontro in Israele con l’omologo, Eli Cohen. “Ho confermato l’impegno contro il terrorismo e la forze azione di pace dell’Italia per impedire una escalation. Naturalmente stiamo lavorando perché la risposta di Israele sia proporzionata e non ci siano vittime innocenti civili”, ha aggiunto il capo della Farnesina.

