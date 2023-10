La presidente della Commissione europea e quella del Parlamento europeo hanno incontrato il premier israeliano Herzog

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono entrate in un rifugio protetto a Tel Aviv mentre le sirene antiaeree suonavano a causa dei razzi di Hamas in arrivo. Metsola e von der Leyen si sono incontrati a Tel Aviv con il presidente israeliano Isaac Herzog mentre la guerra Israele-Hamas infuria per il settimo giorno. Il conflitto ha già causato la morte di oltre 3.000 persone da entrambe le parti e ha fatto lievitare la tensione in tutta la regione. Negli ultimi giorni si è verificato anche uno scontro a fuoco tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, suscitando il timore di un’escalation di tensione ancora più ampia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata