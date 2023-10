L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione: previsto un massiccio attacco nei prossimi giorni

Code di auto in fuga da Gaza. Moltissimi palestinesi stanno abbandonando la parte Nord della Striscia, come ordinato dall’esercito israeliano che ha intimato di evacuare il territorio in previsione di una grossa offensiva che dovrebbe essere lanciata nei prossimi giorni. Si tratta di circa oltre 1,1 milioni di persone che scappano dalle proprie case. A diffondere le immagini su Twitter è Younis Tirawi, reporter che si occupa del conflitto israelo-palestinese. Intanto il portavoce militare dello Stato ebraico, Daniel Hagari, ha fatto sapere in conferenza stampa che Hamas ha eretto dei posti di blocco per impedire agli abitanti di lasciare Gaza City.

