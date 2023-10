All'esterno dell'Eurocamera la cerimonia di commemorazione delle vittime della guerra

A Bruxelles, all’esterno dell’Eurocamera, si è tenuta una cerimonia di commemorazione per le vittime di Israele alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Il 7 ottobre è un giorno che passerà alla storia come quello dell’infamia globale“, ha detto Metsola. “Il mondo è stato testimone dell’assassinio di ebrei semplicemente perché erano ebrei. Ancora. In Israele. Siamo qui con il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e tutti voi – come una cosa sola – per esprimere la nostra solidarietà, per condannare gli spaventosi atti di terrorismo e di omicidio e per chiedere l’immediato rilascio degli ostaggi”.

