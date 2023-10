Presenti all'evento anche le istituzioni e alti rappresentanti della comunità ebraica italiana e capitolina

Migliaia di persone si sono ritrovate sotto l’Arco di Tito, a Roma, per esprimere la propria solidarietà e il proprio dolore per quanto sta accadendo in Israele. All’evento, organizzato dal quotidiano Il Foglio la sera del 10 ottobre, ha preso parte una nutrita rappresentanza del governo, delegazioni di quasi tutti i partiti, alti rappresentanti della comunità ebraica italiana e romana, diplomatici e membri della società civile. All’esterno c’è stato anche un piccolo flash-mob di un gruppo di iraniani a supporto della causa israeliana. “Noi ci saremo sempre”, ha detto il direttore del giornale Claudio Cerasa durante un intervento.

