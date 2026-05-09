Venezia, minivan finisce in un canale a Chioggia: recuperati tre corpi senza vita

Sono stati recuperati senza vita i corpi delle tre persone che risultavano disperse dopo che il furgoncino minivan sul quale viaggiavano, insieme ad altre sei persone, è finito in un canale in località Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia. Si tratta di tre uomini, ritrovati all’interno del veicolo dai vigili del fuoco. Le altre persone – sei e non cinque come riferito in un primo momento – erano riuscite a uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l’autogru arrivata da Mestre. Presenti anche Suem 118 e carabinieri.