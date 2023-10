Al festival di musica elettronica Hamas ha assassinato 260 persone

Dolore straziante di parenti e amici di May Naim ai funerali della 24enne, uccisa da Hamas sabato all’alba mentre si trovava al Tribe of Nova Festival nel deserto del Negev. Al rave di musica elettronica i terroristi hanno compiuto un massacro tra i partecipanti, uccidendo 260 persone e rapendone altre. Alle esequie a Gan Haim, in Israele, sopra la bara campeggiava una grande foto della ragazza.

