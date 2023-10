Il cantante della band irlandese a Las Vegas: "Siamo per la non violenza"

Bono degli U2 ha dedicato ‘Pride‘ (In The Name Of Love) ai ragazzi uccisi e presi in ostaggio da Hamas sabato in Israele al Supernova music festival nel deserto del Negev. Durante il concerto di domenica allo Sphere di Las Vegas introducendo la canzone ha detto: “Alla luce di quanto successo in Israele e a Gaza una canzone sulla non violenza può sembrare ridicola ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e la non violenza, i nostri cuori e la nostra rabbia sapete verso cosa sono indirizzate, quindi cantate con noi per quei meravigliosi ragazzi al festival musicale”.

Poi il cantante della band irlandese ha cambiato i versi iniziali del brano adattandoli alla vicenda. “Mattina presto, 7 ottobre mentre il sole sorge nel cielo del deserto, stelle di Davide. Hanno preso la vostra vita ma nonsono riusciti a prendere il vostro orgoglio, nel nome dell’amore”, le liriche cantate dal leader del gruppo dublinese.

