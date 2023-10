Le immagini dal kibbutz di Kissufim, nel sud del paese

Emergono le immagini dell’attacco di sabato dei terroristi di Hamas in Israele, nel quale sono state uccise oltre 900 persone e ferite circa 2.200. Presi in ostaggio poi oltre cento tra civili e soldati. Un miliziano penetrato nel kibbutz di Kissufim, nel sud del paese, spara a un cane che gli va incontro, poi entra in un’abitazione. L’uomo apre il frigorifero e infine dà fuoco alla casa.

