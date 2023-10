L'Alto rappresentante Ue per la politica estera: "Hamas terrorista, ma non lo sono tutti i palestinesi"

L’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, chiede il rispetto del diritto internazionale nel conflitto Israele-Hamas e condanna il blocco di cibo, acqua ed elettricità nei confronti della popolazione civile di Gaza. “I ministri hanno approvato la nostra comunicazione (con il Consiglio di cooperazione del Golfo), gli elementi di questa comunicazione sono stati ripresi dai ministri”, ovvero “la condanna degli attacchi terroristici, di qualsiasi attacco contro i civili, il rilascio degli ostaggi, la protezione dei civili, il rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario. E ciò significa nessun blocco dell’acqua, del cibo o dell’elettricità per la popolazione civile di Gaza, apertura di corridoi umanitari per facilitare le persone che devono sfuggire ai bombardamenti di Gaza e che possano lasciare il paese in Egitto perché il confine è chiuso”, ha detto Borrell in conferenza stampa dopo il Consiglio Esteri Ue informale a Mascate in Oman.

“Stragrande maggioranza Stati vuole sostegno Anp”

“La stragrande maggioranza degli Stati membri, con forse due o tre eccezioni, ha affermato chiaramente che la cooperazione con l’Autorità Palestinese deve continuare. Il finanziamento deve continuare e i pagamenti non devono essere interrotti. Sì, la Commissione propone una revisione. Alcuni Stati membri vogliono anche rivedere le modalità di attuazione di questo sostegno per garantire che non vi sia alcun legame tra il nostro sostegno e le attività terroristiche di Hamas“, ha aggiunto il diplomatico. “Ma questa revisione non deve essere una scusa per ritardare l’attuazione della nostra cooperazione, che deve essere effettuata rapidamente – ha rimarcato -. E io personalmente, con i miei servizi, spingerò affinché la revisione venga fatta all’interno della Commissione e in collaborazione con gli Stati membri per garantire che non ci sia questo rischio di perdite e finanziamenti nascosti a qualsiasi tipo di attività terroristica”.

“Alcune azioni Israele contro diritto internazionale”

“Alcune azioni di Israele – e le Nazioni Unite lo hanno già detto – come tagliare l’acqua, tagliare l’elettricità, tagliare il cibo a una massa di civili, sono contro la comunità internazionale. Quindi sì, ci sono alcune azioni che non sono conformi al diritto internazionale“, ha poi specificato Borrell. “Questo è un momento critico in cui la reazione al barbaro attacco perpetrato da Hamas provoca una situazione in cui dobbiamo ricordare che il diritto alla difesa deve essere tutelato nel rispetto del diritto internazionale e che tutti devono rispettare il diritto umanitario internazionale e le Nazioni Unite, e io stesso, abbiamo sottolineato che in alcune circostanze questo non è il caso”, ha sottolineato.

“Hamas terrorista ma non lo sono tutti i palestinesi”

Infine, Borrell ha ribadito che l’Ue considera Hamas come un’organizzazione terroristica, ma che non possono considerarsi tali tutti i palestinesi. “Abbiamo discusso su come continuare la relazione con un’autorità palestinese. C’è una chiara distinzione tra Hamas e il popolo palestinese e l’Autorità Palestinese. Consideriamo Hamas un’organizzazione terroristica e ciò che ha fatto dimostra che certamente si comporta in questo modo. Ma con l’Autorità palestinese un’altra cosa, è un nostro partner“, ha affermato. “Non trattiamo con Hamas, ma sosteniamo, trattiamo e lavoriamo insieme all’Autorità Palestinese. E non tutti i palestinesi sono terroristi. Quindi una punizione collettiva contro tutti i palestinesi sarebbe ingiusta e improduttiva, andrà contro il nostro interesse e contro l’interesse della pace”, ha sottolineato il capo della diplomazia europea.

Israele e Anp non hanno partecipato a riunione Ue

Alla riunione virtuale del Consiglio informale Esteri avvenuto nel pomeriggio, i ministri di Israele e Autorità nazionale palestinese “non hanno ritenuto opportuno partecipare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Senato. “Questo è un ulteriore segnale della difficoltà della situazione”, ha aggiunto.

