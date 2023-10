Quasi 500 i morti palestinesi, oltre 700 le vittime israeliane

Mentre Israele prepara un’operazione via terra a Gaza, l‘aviazione di Tel Aviv continua a bombardare la Striscia. Nella notte colpiti più di 500 obiettivi di Hamas. Da sabato, nei raid dello Stato ebraico, almeno 436 palestinesi sono rimasti uccisi e 2.300 feriti. Il portavoce del ministero della Sanità di Gaza ha descritto un numero crescente di morti in arrivo in tutti gli ospedali. Oltre 700 le vittime israeliane e 2500 feriti, moltissimi gravi.

