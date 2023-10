Alon Bar ha parlato a margine del ricordo dell'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre del 1982

“Eliminare Hamas è l’unica soluzione per creare una convivenza fra noi e i palestinesi “. A dirlo è l’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar a margine del ricordo dell’attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre del 1982. “Quello che vediamo da sabato, con l’attacco barbaro e l’assassinio di civili innocenti è qualcosa che non avevamo avuto nella nostra storia – ha spiegato Bar – E’ la prova che Hamas non può essere partner per nessun tipo di cessate il fuoco o accordo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata