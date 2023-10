Nelle immagini gli obiettivi centrati dai bombardamenti

Proseguono i raid israeliani su Gaza in risposta all’attacco di Hamas. L’esercito di Israele ha mostrato in un video i bombardamenti su quelle che sono ritenute strutture del movimento islamico. Colpiti un tunnel e una moschea nel quartiere di Jebaliya, nel nord di Gaza, che le Forze di Difesa israeliane sostengono essere utilizzati per nascondere risorse operative di Hamas.

