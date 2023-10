Colloquio telefonico tra i due leader, la premier esprime vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il premier dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. “Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha ribadito la piena solidarietà del Governo italiano per gli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Il Governo lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. L’Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento“.

