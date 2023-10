Federica era in vacanza a Tel Aviv: "Grazie alla Farnesina per i consigli"

Sono giunti a Roma da Tel Aviv con un volo Boing 737 della compagnia El Al i primi arrivati da Israele dopo l’attacco di Hamas. Facce tese, volti preoccupati in molti hanno dribblato le telecamere e i giornalisti. Alcuni si sono lasciati andare a racconti incredibili in merito a quanto accaduto in Israele: “Non c’era nessun allarmismo, nulla, era tutto normale – racconta Federica, italiana in vacanza a Tel Aviv – ci sono state anche tante festività ebraiche. C’è stato un ritardo da parte delle autorità israeliane, la città si era svuotata ai primi allarmi e siamo entrati tutti nel panico. Ringraziamo la Farnesina che ci ha dato delle disposizioni e capire come fare, come muoversi in caso di allarmi o esplosioni”.

