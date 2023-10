Tra loro americani, tedeschi e messicani. Circa 30 le persone prigioniere della Jihad islamica palestinese a Gaza

Il numero esatto dei prigionieri e degli ostaggi israeliani tenuti da Hamas nella Striscia di Gaza è ancora sconosciuto, ma potrebbero essere circa 100. Una fonte vicina alla questione ha detto ad Haaretz che si tratta di decine di individui. Un’altra fonte ha affermato che, sulla base delle informazioni raccolte in Israele, il loro numero potrebbe avvicinarsi al centinaio.

Mousa Abu Marzouk, un alto funzionario di Hamas, ha confermato al notiziario in lingua araba al-Ghad che il gruppo detiene prigioniere oltre 100 persone nella striscia di Gaza. La cifra si aggiunge a quella di oltre 30 persone che si dice siano nelle mani della Jihad islamica palestinese come affermato dal leader Ziyad Nakhaleh. In totale – ha spiegato – “i soldati e i coloni che teniamo prigionieri di guerra a Gaza sono decine di più”. Nakhaleh ha sottolineato “l’umiliazione” subita da Israele che “è più debole di quanto molti nel mondo credano”.

Ci sarebbero anche due cittadini messicani, un uomo e una donna, fra gli ostaggi nelle mani di Hamas nella Stiscia di Gaza. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri, Alicia Barcena, senza fornire ulteriori informazioni sulle loro indentità e se fossero residenti in Israele o turisti. L’esponente del governo messicano ha aggiunto che le autorità sono in contatto con i parenti e le autorità israeliane.

Ci sarebbero anche diversi cittadini tedeschi fra i prigionieri di Hamas a Gaza. La notizia viene riportata dai media di Berlino. Il ministero degli Esteri ha precisato che, secondo le informazioni in proprio possesso, si tratterebbe di persone con il doppio passaporto israeliano e tedesco.

Ci sarebbero anche dei cittadini americani fra le “decine” di ostaggi in mano ai militanti di Hamas a Gaza. Lo ha detto alla Cnn il ministro israeliano degli Affari strategici Ron Dermer. Il politico si è rifiutato di fare una stima del numero degli americano prigionieri definendo l’attacco contro Israele “selvaggio”, e affermando che donne, bambini e anziani sono fra gli ostaggi a Gaza.

Governo Israele conferma: “Almeno 100 ostaggi prigionieri a Gaza”

L’ufficio stampa del governo israeliano ha confermato che almeno 100 israeliani sono attualmente tenuti prigionieri a Gaza. Fino ad ora Israele aveva rifiutato di confermare il numero di civili e soldati tenuti in ostaggio. Secondo alcuni media potrebbero essere circa 170 le persone tenute prigioniere da Hamas a Gaza.

Forze Israele: “Faremo di tutto per liberare ostaggi”

Israele “farà qualsiasi cosa” per liberare e restituire gli ostaggi che sono stati portati a Gaza. Lo ha detto alla Cnn il portavoce delle forze di difesa israeliane, il maggiore Doron Spielman. “Abbiamo uomini, donne, bambini e nonne seduti a Gaza in qualche seminterrato”, ha detto Spielman durante un’intervista a Sderot. “Quello che posso dirvi è che non ci fermeremo finché non avremo esaurito ogni mezzo possibile per riprenderli. Non lasceremo indietro nessuno e faremo di tutto perché ciò accada”, ha aggiunto il portavoce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata