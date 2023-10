Ambasciata: "Evitare spostamenti non necessari"

“A seguito del lancio di razzi in varie località del Paese, si invitano i connazionali a evitare ogni spostamento non necessario, mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire in modo scrupoloso le indicazioni delle autorità locali”. Così su X l’ambasciata d’Italia in Israele. Invito alla prudenza anche del ministro degli Esteri Tajani. “Ringrazio tutto il personale diplomatico e l’Unità di crisi della Farnesina per aver prontamente contattato tutti gli italiani registrati in Israele. Invitiamo tutti alla prudenza. Il numero dell’Unità di crisi in caso di necessità è sempre operativo 0636225”. Così il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.

Farnesina invita alla prudenza

La Farnesina, in stretto raccordo con l’ambasciata in Israele e il consolato a Gerusalemme, continua a monitorare l’evoluzione della situazione di sicurezza nel Paese. Invitiamo i connazionali alla massima prudenza. Unità di crisi attivata. Numero di emergenza: +39 06 36225″.

