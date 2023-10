Al via a Granada, in Spagna, il Consiglio europeo informale. Tra i temi affrontati i migranti e la guerra in Ucraina. Al suo arrivo al summit, il premier ungherese Viktor Orban ha espresso i suoi dubbi sull’ingresso di Kiev nell’Unione Europea. Ci sono “molte domande e dubbi“, ha detto, “quindi dobbiamo discuterne seriamente, perché si sa, è un paese in guerra. Non abbiamo mai fatto alcun allargamento a un paese che è in guerra. Non sanno dove sono le persone, quante persone vivono lì. Quindi è difficile, così tante domande. Dobbiamo discuterne strategicamente”. Parlando dell’allargamento dell’Ue in generale, ha aggiunto: “Innanzitutto dobbiamo chiederci se l’allargamento è nel nostro interesse oppure no. E che tipo di risposte abbiamo alle conseguenze strategiche di tale allargamento. Non l’abbiamo mai fatto. Quindi non vediamo alcun calcolo strategico, nessuna stima importante delle conseguenze. Prima l’approccio strategico, poi la discussione e le decisioni“.

