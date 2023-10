Almeno 30 morti e un centinaio di dispersi in India, nelle inondazioni che hanno colpito lo Stato nordorientale di Sikkim. Sono stati allestiti 26 campi di soccorso per più di 22mila persone colpite dalle inondazioni. Le inondazioni si sono verificate lungo il fiume Tista nella valle del Lachen, nello Stato del Sikkim, e si sono aggravate quando parti di una diga sono state spazzate via. Allagate diverse città, tra cui Dikchu e Rangpo nel bacino del Tista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata