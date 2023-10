Decine anche i feriti, il rogo partito da alcuni negozi al piano terra

Almeno sei morti e 38 feriti nell‘incendio scoppiato in un edificio residenziale di sei piani a Mumbai, la capitale finanziaria dell’India. Secondo i media, il rogo è divampato in alcuni negozi al piano terra e il fumo ha poi invaso alcuni piani. Ci sono volute ore per spegnere le fiamme.

