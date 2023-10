Le vittime sono un 27enne e un 23enne, dispiegati dalle forze israeliane molti cecchini in diverse aree

Due palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in scontri nei pressi del villaggio di Shufa, a sud del campo rifugiati palestinese di Tulkarm, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando il ministero della Sanità palestinese, che ha identificato le vittime come Hudhayfah Fares, di 27 anni, e Abd al-Rahman Atta, di 23 anni. Wafa aggiunge che le forze israeliane hanno anche fatto irruzione nel campo di Tulkarm e dispiegato cecchini in diverse aree.

Secondo la versione riportata dal Times of Israel, che cita funzionari locali della sicurezza, i palestinesi armati avevano aperto il fuoco contro un motociclista israeliano su un’autostrada vicina all’insediamento israeliano di Avnei Hefetz; i soldati avrebbero poi inseguito i due sospettati e ne sarebbe scaturito uno scontro a fuoco, in cui i due palestinesi – secondo quanto riferito dall’esercito israeliano – sono stati “neutralizzati” vicino all’ingresso al villaggio palestinese di Shufa, a sudest di Tulkarm. Negli scontri separati avvenuti all’interno del campo di Tulkarm, invece, secondo il Times of Israel il bilancio è di 5 agenti israeliani feriti, 3 dei quali con ferite gravi.

Cinque guardie di frontiera israeliane sono rimaste ferite in scontri fra soldati israeliani e palestinesi armati nel campo rifugiati di Tulkarm, in Cisgiordania. Lo riferisce il Times of Israel, citando le forze di sicurezza israeliane, precisando che 3 dei feriti hanno riportato ferite gravi. Sempre il Times of Israel riporta che la branca locale della Jihad islamica palestinese ha rivendicato la responsabilità di aver preso di mira le truppe israeliane con colpi d’arma da fuoco e bombe artigianali e ha pubblicato foto di oggetti intrisi di sangue che si ritiene appartengano ai soldati feriti. In un episodio separato sempre oggi due palestinesi sono stati uccisi in scontri avvenuti nei pressi del villaggio di Shufa, a sud del campo rifugiati palestinese di Tulkarm, come riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa.

