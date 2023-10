Tratte in salvo 2mila persone. Terribili i danni con più di 270 case distrutte

Proseguono le operazioni di soccorso in India, nello Stato del Sikkim, dopo le inondazioni improvvise che hanno sommerso interi territori, compresi dei campi di addestramento dell’esercito. Il bilancio è di 14 vittime e 22 soldati dispersi. In totale il fenomeno ha colpito 22mila persone e 2mila sono state tratte in salvo. Terribili anche i danni: spazzati via dalle acque 11 ponti stradali, rovinate le condutture idriche e distrutte più di 270 case. Le alluvioni si sarebbero verificate lungo il fiume Tista nella valle del Lachen e si sono aggravate quando una diga è stata danneggiata.

