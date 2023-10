Diverse città allagate, sono stati allestiti 26 campi di soccorso per più di 22mila persone

È di almeno 14 morti e 102 dispersi in India il bilancio delle inondazioni che hanno colpito lo Stato nordorientale di Sikkim, scatenate da improvvise piogge forti che hanno allagato diverse città. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India (Pti), citando le autorità locali. L’Autorità per la gestione dei disastri del Sikkim ha riferito che sono oltre 2mila le persone salvate dopo le inondazioni. Sono stati allestiti 26 campi di soccorso per più di 22mila persone colpite dalle inondazioni. Le inondazioni si sono verificate lungo il fiume Tista nella valle del Lachen, nello Stato del Sikkim, e si sono aggravate quando parti di una diga sono state spazzate via. Diverse città, tra cui Dikchu e Rangpo nel bacino del Tista, sono state allagate e le scuole di quattro distretti resteranno chiuse fino a domenica, ha dichiarato il dipartimento dell’istruzione dello Stato. Sono state spazzate via anche parti di un’autostrada che collega la capitale dello Stato di Sikkim con il resto del Paese.

Tra i dispersi ci sono 22 soldati dell’esercito. I media locali riportano che un soldato che era stato dato per disperso mercoledì è stato successivamente salvato dalle autorità. Alcuni campi e veicoli dell’esercito sono stati sommersi dal fango. Undici ponti sono stati spazzati via dalle acque, che hanno colpito anche le condutture e danneggiato o distrutto più di 270 case in quattro distretti, riferiscono le autorità. L’ufficio del primo ministro Narendra Modi ha dichiarato in un comunicato che il governo sosterrà le autorità dello Stato del Sikkim in seguito alle inondazioni.

Le inondazioni sono state causate da nubifragi, cioè piogge improvvise e molto intense. Si ritiene un nubifragio quando cadono più di 10 centimetri di pioggia in 10 chilometri quadrati nell’arco di un’ora. I nubifragi possono causare intense inondazioni e frane. La regione montuosa dell’Himalaya, dove si trova il Sikkim, ha visto forti piogge monsoniche in questa stagione. Ad agosto circa 50 persone sono morte a causa di alluvioni improvvise e frane nel vicino Stato indiano dell’Himachal Pradesh. E a luglio oltre 100 persone sono morte per le piogge record in due settimane nel nord dell’India. I disastri causati da frane e inondazioni sono comuni nella regione himalayana dell’India durante la stagione dei monsoni tra giugno e settembre. Gli scienziati ritengono che stiano diventando sempre più frequenti perché il riscaldamento globale contribuisce allo scioglimento dei ghiacciai. “Questo è, incredibilmente, un altro caso classico di una catena di pericoli a cascata che si amplifica man mano che si procede a valle”, ha dichiarato Jakob Steiner, scienziato del clima presso il Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne (Icimod), commentando l’alluvione lampo di mercoledì in India. All’inizio di quest’anno, l’organizzazione di Steiner ha pubblicato un rapporto secondo il quale i ghiacciai dell’Himalaya potrebbero perdere l’80% del loro volume se il riscaldamento globale non verrà controllato. A febbraio del 2021 oltre 200 persone morirono in alluvioni improvvise che colpirono lo Stato di Uttarakhand, nel nord dell’India, spazzando via molte case.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata