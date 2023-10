La procura di Ingolstadt ha aperto un'inchiesta per sospetto di lesioni personali, il procedimento è ancora contro ignoti

Tino Chrupalla, co-leader dell’AfD, il partito di estrema destra tedesco, resta ricoverato in ospedale “monitorato in terapia intensiva”, dopo un “incidente violento” avvenuto ieri sera prima di un comizio elettorale a Ingolstadt, come riferito da un portavoce del partito. Restano poco chiare però le circostanze che hanno costretto Chrupalla a ricorrere prima alle cure mediche e poi al ricovero in ospedale. Secondo la polizia di Ingolstadt, infatti, al momento non ci sono prove evidenti di un attacco. Le autorità hanno parlato di un’operazione di polizia durante un raduno elettorale dell’AfD. “Per chiarire le circostanze dettagliate di questo incidente, il dipartimento investigativo criminale di Ingolstadt ha condotto ulteriori indagini”, si legge nel comunicato della polizia, come riporta Zdf. Al momento non è stata riscontrata una “evidente violazione”, continua la dichiarazione. Un portavoce ha detto che la polizia sta indagando sul possibile coinvolgimento di terzi nell’incidente ma che non ci sono, al momento, prove di un attacco. L’ispettorato della polizia criminale ha lanciato un appello a testimoni e ha chiesto ai visitatori della manifestazione dell’AfD di fornire agli investigatori foto o video dell’evento.

Indagini per lesioni personali

La procura di Ingolstadt ha aperto un’inchiesta per sospetto di lesioni personali nel caso dell’incidente avvenuto durante un evento della campagna elettorale dell’AfD, dove il leader del partito di estrema destra tedesco, Tino Chrupalla, ha dovuto ricevere cure mediche ed essere poi ricoverato in ospedale. Per ora, riporta ‘Der Spiegel’, non ci sono sospettati, il procedimento è ancora contro ignoti. La procura non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Secondo le informazioni di ‘Der Spiegel’, Chrupalla avrebbe avvertito dolore mentre si recava al comizio. Poco dopo è stata rilevata una piccola lesione cutanea, che potrebbe indicare una piccola puntura, secondo gli investigatori. Chrupalla avrebbe accusato nausea, crampi e vertigini. Il politico ha ricevuto le prime cure mediche ed è stato poi portato in una clinica vicina. Secondo gli investigatori, le guardie del corpo di Chrupalla non erano a conoscenza di un possibile attacco. Durante il comizio elettorale, gli agenti di polizia hanno raccolto le generalità di diversi testimoni, hanno condotto interviste e cercato indizi. Sempre secondo ‘Der Spiegel’, durante le indagini sul posto è stata trovata e sequestrata almeno una puntina da bacheca. Al momento non è chiaro se il ritrovamento sia collegato all’incidente. Il materiale sequestrato sarà oggetto di ulteriori indagini.

