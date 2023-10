La portavoce della ong a LaPresse: "Il governo tedesco non ha impedito politiche migratorie disumane ai confini marittimi europei"

La Sos Humanity “continuerà a criticare il governo tedesco” come fatto in passato, nonostante sia stata selezionata per ricevere una parte dei fondi (790mila euro) previsti dal ministero degli Esteri per le organizzazioni che si occupano di salvataggio in mare nel Mediterraneo. “Noi come Sos Humanity abbiamo deciso di candidarci per poter svolgere molte altre missioni di salvataggio quest’anno per salvare quante più persone in difficoltà possibile”, ha spiegato a LaPresse la portavoce di Sos Humanity, Petra Krischok. Come organizzazione, ha spiegato ancora Krischok “continueremo a criticare il governo tedesco come facevamo in passato, per non aver mantenuto la promessa di lavorare per un programma europeo di ricerca e salvataggio guidato dallo stato nel Mediterraneo centrale e per non aver impedito politiche migratorie disumane ai confini marittimi europei“.

