Situazione complessa anche a Corfù. Vigili del fuoco al lavoro

E’ ancora allarme incendi in Grecia. Rodi, secondo la tv greca Ert, ha trascorso una vera e propria “notte d’inferno“. La località più interessata dai roghi è Gennadi, ma le fiamme si stanno spostando anche verso Malona e Archangelos. I vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di controllare e spegnere la maggior parte degli incendi nelle prossime ore. Situazione complessa anche a Corfù, dove il sindaco della zona settentrionale dell’isola, Nikos Mouzakitis, ha denunciato, in diretta tv, un nuovo rogo di natura dolosa. Ha raccontato di aver assistito all’improvviso divampare di un incendio su un albero e di aver visto, subito dopo, un’auto che si allontanava velocemente dalla zona. La protezione civile greca intanto, secondo il portale di Ekathimerini, ha lanciato un’allerta sul “pericolo estremo di incendi” riguardante sei regioni del Paese: Attica, Grecia centrale, Peloponneso, Grecia occidentale, Tessaglia e Macedonia centrale.

