Sono 64 in totle i fronti del fuoco in diverse zone della Grecia

Nella giornata di ieri, dove le temperature in Grecia hanno raggiunto il picco, sono scoppiati 64 incendi in vari punti del Paese. Lo riferiscono in vigili del fuoco.

Il grande incendio a Rodi ha raggiunto proporzioni da incubo, riferisce l’emittente Ert, e sta bruciando in modo incontrollabile per il sesto giorno consecutivo. Allerte sono state diramate anche ad Aigio, dove un incendio scoppiato questo pomeriggio è fuori controllo. Fiamme stanno avanzando anche a Karystos, dove solo uno dei tre fronti delle fiamme è stato domato.

Un grande incendio è scoppiato sulle montagne del monte Pantokratoras, sull’isola di Corfù. Il fuoco si sta propagando su più fronti con focolai sia sul lato nord che su quello sud della vetta della montagna. Per il momento bruciano gli agrifogli e le praterie, mentre le aree residenziali non sono finora a rischio.

Evacuati 17 villaggi a Corfù

Prosegue l’emergenza incendi in Grecia che ha portato le autorità a evacuare 17 villaggi nella sola isola di Corfù. Lo riportano i media greci. Roghi hanno interessato anche altre località greche, come Agios, Karystos, Rodi e Ylikis.

A Rodi le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. A Karystos le fiamme hanno raggiunto i 20 metri di altezza e il sindaco ha chiesto un maggior impiego mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento. A Santos le autorità hanno disposto l’evacuazione dei villaggi di Kastro e Bank Achaia.

