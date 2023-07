Per cercare di spegnere le fiamme sono stati inviati 95 Vigili del fuoco, 16 autopompe e due aerei

Enormi incendi sono divampati in Croazia, nelle zone di Soline e Dubrovnik. Sedici autopompe e 95 Vigili del fuoco sono stati inviati per cercare di spegnere le fiamme. Anche l’aeronautica militare è intervenuta con due aerei specializzati per arginare i roghi. Quella di Dubrovnik è una delle mete turistiche più ambite d’estate con decine di migliaia di visitatori ogni anno.

