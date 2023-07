Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha riunito i leader del Psoe all’indomani delle elezioni che l’hanno attestato come secondo partito dietro al Pp. Dopo la festa andata in scena nella notte, nella sede di Madrid dei socialisti si sono visti volti distesi e tanti applausi per il premier Sanchez che ha portato a casa una rimonta incredibile.

