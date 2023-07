Europa Press via Ap, elaborazione delle 23.15 del 23 luglio 2023

Ecco i risultati delle elezioni: crolla il partito di Abascal, rendendo quasi impossibile una maggioranza di destra

Il Partito popolare guidato da Alberto Núñez Feijóo, nelle elezioni generali in Spagna, ha ottenuto 136 seggi, il Psoe di Pedro Sanchez 122, Vox di Santiago Abascal 33, e la piattaforma progressista Sumar di Yolanda Diaz 31. Sono i dati diffusi dal ministero dell’Interno, con il 99,9% delle schede scrutinate.

I partiti indipendentisti catalani Erc e Junts hanno ottenuto 7 seggi ciascuno, EH Bildu 6 e il Partito nazionalista basco 5. Il Pp e Vox insieme non hanno raggiunto la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati, pari a 176 seggi. In termini di voti il Pp è arrivato primo con il 33%, oltre 13 punti percentuali in più rispetto al 2019. Il Psoe ha incassato il 31,7% dei voti, con 4 punti percentuali in più della scorsa tornata elettorale. Vox si è fermato al 12,39%, in calo rispetto al 15% del 2019, e Sumar ha incassato il 12,31% dei voti.

Oltre 8milioni di elettori hanno votato in Spagna per il Pp mentre il Psoe ha incassato 7,7 milioni di voti. Vox ha perso oltre 600mila voti rispetto al 2019, arrivando poco sopra i 3 milioni. Sumar ha ottenuto più di 3 milioni di voti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata