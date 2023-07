La leader di Sumar: "Abbiamo un Paese migliore"

Risultati definitivi per le elezioni in Spagna. “Grazie a tutte le persone che si sono fidate di Sumar. Oggi la gente dormirà più serenamente, la democrazia ha vinto e ne esce più forte e oggi abbiamo un Paese migliore”. Così la candidata della piattaforma progressista Sumar, Yolanda Díaz, commentando l’esito delle elezioni spagnole, in cui ha ottenuto 31 seggi al Congresso dei deputati. “A partire da domani, dobbiamo continuare a conquistare diritti e promettiamo di continuare a farlo. Più diritti per le donne, le persone LGTBI e le lavoratrici e le lavoratrici”, ha rivendicato, “da domani avvierò un dialogo con tutte le forze progressiste del nostro Paese per garantire il governo in Spagna”.

