Sorpresa per Pedro Sanchez, che tiene: "Abbiamo dimostrato al mondo che siamo una democrazia"

Un risultato in parte inaspettato quello alle elezioni generali spagnole: il Psoe e il blocco di sinistra frenano in parte l’avanzata della destra, i Popolari sono il primo partito ma con il crollo di Vox è quasi impossibile governare.

“Grazie a tutta la Spagna perché abbiamo dimostrato di essere una democrazia forte e pulita“, “abbiamo ottenuto più voti e più seggi rispetto a quattro anni fa”. Lo ha detto il leader socialista Pedro Sanchez parlando fuori dal quartier generale del Psoe, in Calle Ferraz a Madrid, alla folla riunita per festeggiare, ieri sera. Sanchez ha quindi ringraziato “tutti i milioni di elettori che hanno votato per il Psoe”.

“Il blocco involuzionista ha fallito – ha detto ancora Sanchez, che aveva convocato le elezioni anticipate dopo i risultati delle amministrative di maggio -. Coloro che proponevano il machismo, la regressione dei diritti e delle libertà hanno fallito, il blocco formato dal Partito popolare e da Vox è stato sconfitto. Siamo in molti a volere che la Spagna continui ad avanzare”.

Festeggia il Psoe, ‘no pasaran’

‘No pasaran’ è stato il coro levato dalla folla di sostenitori che si sono radunati fuori dal quartier generale del Psoe, in Calle Ferraz a Madrid, quando il leader socialista si è affacciato dal palco montato appositamente per pronunciare il suo discorso. Sanchez ha affermato che il blocco del Pp e di Vox che voleva far retrocedere la Spagna è stato “sconfitto”.

Festeggiamenti si stanno tenendo anche fuori dalla sede del Partito popolare nell’attesa di ascoltare il discorso di Alberto Núñez Feijóo .

Festeggiamenti ieri anche al Pp

Festeggiamenti fuori dal quartier generale del Partito popolare, in Calle Genova a Madrid e fuori dalla sede del Psoe in Calle Ferraz, mentre mancava meno del 4% delle schede da scrutinare. Il Pp, anche sommando i seggi di Vox non arriverebbe alla maggioranza assoluta. Fuori da Genova la folla ha seguito con il fiato sospeso lo spoglio. Un boato è esploso nel momento in cui il Pp ha superato il Psoe, ma i seggi in più conquistati non bastano per la formazione di un governo.

“Dopo sette anni dalla nostra ultima vittoria, il Partito popolare è tornato a vincere le elezioni generali“, “Siamo passati da meno del 21% al 33%. Abbiamo vinto in 40 delle 52 province e città autonome della Spagna. E abbiamo una maggioranza ampia e probabilmente assoluta al Senato”. Lo ha detto il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, prendendo la parola dal palco ieri sera.

Il leader di Vox: “Pessima notizia che Sanchez possa governare perdendo”

“Vedo molti festeggiamenti nelle sedi degli altri partiti, sembra che abbiano vinto tutti e per questo colgo l’occasione per congratularmi con Feijóo come vincitore delle elezioni. Lo ha fatto non dipendendo da Vox, come voleva”. Lo ha detto il leader di Vox Santiago Abascal, parlando dalla sede del partito, attaccando il leader del Pp. “È una pessima notizia che Pedro Sanchez, anche se ha perso le elezioni, possa bloccare l’investitura” di un governo di destra e “persino governare con l’appoggio del comunismo, del terrorismo e dell’indipendentismo”, ha aggiunto.

