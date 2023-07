I manifestanti: "Senato rispetti esito elezioni"

Centinaia di persone si sono riunite nella capitale della Thailandia, Bangkok, per chiedere che i senatori conservatori smettano di bloccare la nomina di un primo ministro appartenente alla coalizione vincente delle elezioni generali di maggio. I manifestanti hanno sfidato la pioggia battente e hanno occupato il trafficato incrocio Asok di Bangkok muniti di ombrelli e impermeabili. Molti di loro hanno gridato “Senatori, fuori!”. Gli oratori presenti alla manifestazione pacifica hanno anche chiesto ai partiti politici della coalizione riunita da Move Forward di non “cambiare schieramento” unendosi ad altri partiti che sostengono il governo uscente di Prayuth Chan-ocha, che in qualità di comandante dell’esercito ha preso il potere con un colpo di Stato del 2014 ed è tornato primo ministro dopo le elezioni del 2019.

