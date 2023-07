Il premier è in buone condizioni e tornerà presto alla sua routine quotidiana

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’impianto di un pacemaker. Il centro medico ha fatto sapere che il premier è in “buone condizioni. Netanyahu resterà per il momento nel reparto cardiologico”.

L’ufficio di Netanyahu aveva fatto sapere che nel corso dell’operazione avrebbe assunto le funzioni di premier il vicepremier, il ministro della Giustizia Yariv Levin. La scorsa settimana era già stato ricoverato.

Anche il premier alla fine della procedura ha affermato – in breve dichiarazione – di “sentirsi benissimo”, parlando anche della riforma giudiziaria che intende portare avanti non appena lascerà l’ospedale.

