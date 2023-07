Sono tutte scomparse tra maggio 1974 e febbraio 1975 durante il regime di Augusto Pinochet

Migliaia di persone hanno partecipato a una cerimonia a Santiago, capitale del Cile, per ricordare tutte le persone scomparse durante la dittatura cilena. Le vittime dell’Operazione Colombo sono tutte scomparse tra maggio 1974 e febbraio 1975 durante il regime di Augusto Pinochet (1973-1990).

L’elenco delle persone uccise, torturate o imprigionate per motivi politici durante il regime di Pinochet ammontava a 40.018. Il governo stima che oltre 3.000 siano stati uccisi, di circa 1.200 non è mai stata trovata traccia. Il governo del presidente Gabriel Boric ha annunciato un piano nazionale per la ricerca degli scomparsi, un impegno portato avanti ormai da anni da parte di parenti e amici delle vittime.

