Il Partito popolare di destra è favorito ma potrebbe aver bisogno di Vox per formare un governo

I residenti di Barcellona al voto per le elezioni generali in Spagna, che potrebbero consegnarla alla destra. Secondo la maggior parte dei sondaggi, il Partito Popolare di destra, che ha vinto il voto di maggio, è in vantaggio sui socialisti, ma probabilmente avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox per formare un governo.

