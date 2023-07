Lo ha riferito il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov

In Crimea è stato colpito un deposito di munizioni durante un attacco con droni delle forze di Kiev. È stato quindi deciso di evacuare i residenti della zona per un raggio di 5 km e di bloccare temporaneamente il traffico ferroviario. Lo ha riferito il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, come riportano i media russi. “A seguito di un attacco di droni nemici al distretto di Krasnogvardeisky, si è verificata una detonazione in un deposito di munizioni. Non ci sono stati danni o vittime, secondo i dati preliminari. È stata presa la decisione di evacuare la popolazione entro un raggio di 5 chilometri dal luogo dell’emergenza in centri di accoglienza temporanea. Per ridurre al minimo i rischi si è deciso anche di sospendere il traffico sulla ferrovia di Crimea. Ci auguriamo che le conseguenze dell’emergenza vengano eliminate in breve tempo. Tutte le informazioni operative saranno pubblicate sul sito web del ministero dei Trasporti della Repubblica di Crimea e su altre fonti ufficiali”, ha scritto il governatore su Telegram.

