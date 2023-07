E' deceduto per le ferite riportate dopo essere stato colpito da una bomba a grappolo

L’esercito di Mosca ha dichiarato che un giornalista russo dell’agenzia stampa Ria Novosti, Rostislav Zhuravlev, è morto a Zaporizhzhia, in Ucraina. “E’ deceduto per le ferite riportate a causa dell’esplosione di una submunizione a grappolo”, ha detto Vadim Astafiev, capo del centro stampa del raggruppamento di forze russe presenti nel sud dell’Ucraina. Altri quattro reporter sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche.

