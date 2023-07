A perdere la vita il giornalista dell'agenzia russa Ria Novosti, Rostislav Zhuravlev

Il reporter di guerra dell’agenzia russa Ria Novosti, Rostislav Zhuravlev, sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate “in seguito all’esplosione di una bomba a grappolo”. E’ quanto dichiara il ministero della Difesa di Mosca. Altri quattro giornalisti sono rimasti feriti in maniera “moderata” e non sono in pericolo di vita. Il fatto – spiega ancora il ministero della Difesa – è avvenuto verso le 12 locali. “Il gruppo stava lavorando sugli attacchi di artiglieria delle Forze armate ucraine”, si legge in un comunicato.

L’emittente russa ha poi specificato che durante i bombardamenti è rimasto ferito anche il fotoreporter di Ria Novosti, Konstantin Mikhalchevsky. Il bombardamento è avvenuto vicino al villaggio di Pyatikhatki , dove un gruppo di giornalisti è stato preso di mira, riferisce ancora l’agenzia russa. Secondo le prime informazioni, anche un giornalista del quotidiano russo Izvestia è rimasto ferito.

Governatore Belgorod: Kiev ha attaccato con munizioni a grappolo

Le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Zhuravlevka nella regione di Belgorod con munizioni a grappolo. Lo ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram, come riporta Ria Novosti. “Nella regione di Belgorod, 21 proiettili di artiglieria e tre munizioni a grappolo dell’Mlrs sono stati sparati contro il villaggio di Zhuravlevka”, ha scritto il governatore. Inoltre, le forze ucraine hanno bombardato Zhuravlivka da un lanciagranate, sparando dieci colpi e colpito con un drone kamikaze, ha aggiunto Gladkov. Nel villaggio di Shchetinovka, le forze armate ucraine hanno sparato nove proiettili di artiglieria e due lanciagranate, oltre a far cadere un ordigno esplosivo da un drone. “Non ci sono vittime o danni in nessuno degli insediamenti della regione”, ha precisato il governatore.

Stoltenberg sente Zelensky: Kiev più vicina a Nato che mai

“L’Ucraina è più vicina alla Nato che mai”. Lo ha scritto su Twitter il Segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in un messaggio dove ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino, Volodymr Zelensky. I due – viene spiegato – hanno parlato del ritiro della Russia dall’accordo sul grano del Mar Nero. “Condanniamo fermamente il tentativo di Mosca di usare il cibo come arma”, ha scritto Stoltenberg. “La Nato sarà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Good call with President @ZelenskyyUa on #Russia’s withdrawal from the Black Sea grain deal. We strongly condemn Moscow’s attempt to weaponise food. Allies stand with #Ukraine for as long as it takes & following #NATOSummit, Ukraine is closer to #NATO than ever before. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 22, 2023

Anche Zelensky ha condiviso sui social il contenuto della telefonata con Stoltenberg. “Abbiamo discusso dell’attuazione degli accordi raggiunti durante il vertice dell’Alleanza di Vilnius, nonché di ulteriori azioni riguardanti l’integrazione dell’Ucraina nella Nato”, ha spiegato. Inoltre “abbiamo condiviso le valutazioni dell’attuale situazione nel Mar Nero e dei rischi che essa pone per la sicurezza alimentare globale”. “Sono stati individuati i passi prioritari e futuri necessari per lo sblocco e il funzionamento sostenibile del corridoio cerealicolo del Mar Nero”, ha concluso.

